Российские власти не планируют блокировку западных социальных сетей, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними», — сказал глава государства.

Однако, по его словам, западные соцсети не всегда идут навстречу требованиям российских властей. «Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим, и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам», — указал Путин.

По его словам, ничего особенного российские власти от таких соцсетей не требуют. «Поэтому на первом этапе я надеюсь, что первым этапом так все и ограничится. Мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми хотя бы можно было вести диалог», — сказал президент РФ.

Путин выразил надежду, что эта проблема будет решена. «Мы вроде понимаем, что нас слышат и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства. Если они не будут это делать или если при открытии представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное», — добавил он.