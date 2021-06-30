Японская компания Disco Corp. потребовала от работающих из дома сотрудников платить тем коллегам, которые продолжают ездить на работу в офис, сообщило издание The Japan Times. Компания Disco Corp. является поставщиком оборудования для производства полупроводников.

«Несправедливо требовать от одних приезжать, когда другие остаются дома. Корпоративная валюта предлагает стимулы, и выбор остается за вами», — заявил изданию Bloomberg генеральный директор компании Казума Секия. Некоторые сотрудники не согласились с подобной практикой, сочтя ее чересчур жесткой, и покинули Disco, отметил генеральный директор.

По его словам, в начале пандемии около 40% трудящихся в компании приняли решение приезжать на работу, в связи с чем им выплачивали большие премии. Он добавил, что на сегодняшний день очное присутствие предпочли почти 90% сотрудников, что привело к существенному сокращению суммы выплат.

Компания организовала работу из дома еще с начала пандемии, однако часть сотрудников была по-прежнему вынуждена ездить на производство, чтобы заводы не прекращали выпуск продукции. Исходя из этих обстоятельств, в компании ввели правило, согласно которому сотрудники, находящиеся на «удаленке», выплачивают определенную сумму во внутренней валюте Will. Затем эти деньги распределяются между теми, кто продолжает ездить на работу.

В 2011 году Disco Corp. сформировала в компании собственную микроэкономику, создав внутреннюю валюту Will. Используя ее, отдел продаж платит рабочим завода за производство товаров, а те, в свою очередь, платят инженерам за разработку продуктов. Фиксированная стоимость есть у офисных столов, компьютеров и переговорных комнат. При заключении сделки компанией внутренняя валюта перечисляется по цепочке, а оставшаяся в конце каждого квартала сумма конвертируется в реальные деньги, которые выплачиваются в качестве премии.

