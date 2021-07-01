СберБанк с 1 июля присоединился к сервису QR-платежей Системы быстрых платежей, говорится в сообщении кредитной организации.

«В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей «СберБанка Онлайн», — поясняется в сообщении.

Также сервис подключила и «дочка» кредитной организации — платежный сервис «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), отметил генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев. По его словам, метод оплаты с помощью СБП через «ЮKassa» в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса.

«ЮMoney» запустила C2B-сервис для физических и юридических лиц, сообщил зампредседатель СберБанка Кирилл Царев. У розничных клиентов СберБанка появится возможность с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от СБП на кассах магазинов для оплаты покупок либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. Клиенты-ретейлеры смогут подключить через СберБанк новый платежный способ.

Подключение «Сбера» может стать толчком развития технологии оплаты товаров и услуг через СБП, пишет РБК . Так считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. По его словам, все будет зависеть от того, насколько активно СберБанк будет предлагать эту опцию и продвигать ее среди своих клиентов, пояснила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Как отметил Налютин, популярность способа оплаты через QR-коды будет зависеть от политики СБП, а также акций торговых точек по продвижению этого способа оплаты среди покупателей. Оплата по СБП дешевле традиционного эквайринга прежде всего для магазинов, пояснила Ракова, поэтому эта опция, скорее всего, будет востребована мерчантами.