Доллар пытается определиться с динамикой, а евро немного дешевеет в ходе утренних валютных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,12 рубля, что примерно на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Минутой позже доллар был в плюсе на доли копейки (курс составлял 73,14 рубля), вернувшись затем в «красную зону».

Курс евро на 8:07 равнялся 86,63 рубля (минус 12 копеек).

К 8:19 доллар немного укрепил позиции: курс составляет 73,2 рубля, это почти на 7 копеек больше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро остается в минусе.



Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,06—73,23 рубля за доллар и 86,58—86,74 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Ася ШАЛИМОВА