СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» до 31 августа 2021 года и повышает максимальную ставку с 5% до 5,5% годовых. Об этом в четверг объявили в банке.

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей. Депозит можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Размер ставки, как поясняют в банке, зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в «Сбере» за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на три, шесть, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Ася ШАЛИМОВА