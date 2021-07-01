Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 858,45 пункта. Индекс РТС повысился на 0,6% — до отметки 1 663,77.

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Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный: цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного подрасти, следуя за позитивным настроем на рынке нефти, а также попытками повышения ряда зарубежных площадок, — спрогнозировала она перед стартом торгов. — В течение дня внимание инвесторов будет направлено на оценки деловой активности в производственном секторе Европы и США за июнь, а также новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть сохраняются, но для этого понадобятся воодушевляющие фундаментальные сигналы».

«В течение дня ждем активизации покупателей, рассчитываем, в отсутствие ухудшения внешнего фона, на обновление исторических пиков индексом Мосбиржи уже на этой неделе», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



Ася ШАЛИМОВА