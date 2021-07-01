Предприятия малого и среднего бизнеса смогут купить российское программное обеспечение по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.

«На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022 году — 2 млрд рублей, в 2023 году — 2 млрд рублей, в 2024 году — 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий, который при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.

Отмечается, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения и поддержит отечественный IT-сектор.

Банки будут обязаны перейти на российское ПО за два-три года Функционирование на зарубежных технологиях допускается, если нет отечественных аналогов, рассказали в Минцифры.

Анна КОМАРОВА