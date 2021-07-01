В каталоге Google Play обнаружены вредоносные приложения на Android, ворующие логины и пароли пользователей Facebook, говорится в сообщении экспертов «Доктор Веб». Всего выявлено десять таких троянских приложений, девять из них на момент обнаружения присутствовали в Google Play: фоторедактор Processing Photo, приложения App Lock Keep, App Lock Manager и Lockit Master, утилита для оптимизации работы Rubbish Cleaner, астрологические программы Horoscope Daily и Horoscope Pi, фитнес-программа Inwell Fitness, редактор изображений PIP Photo.

Сейчас часть этих программ удалены из Google Play. Также обнаружилась более ранняя модификация вредоносного ПО, распространявшаяся под видом программы-фоторедактора EditorPhotoPip и уже удаленная из каталога.

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Для доступа ко всем функциям приложений, а также якобы для отключения рекламы пользователям предлагалось войти в свою учетную запись Facebook. Получив после запуска необходимые настройки с одного из управляющих серверов, программы загружали легитимную страницу социальной сети Facebook, перехватывали вводимые данные авторизации и отправляли киберпреступникам.

Анализ этих вредоносных программ показал, что все они получали настройки для кражи логинов и паролей от учетных записей Facebook. Однако трояны могли использоваться для кражи логинов и паролей от совершенно любых сервисов.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО