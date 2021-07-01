Модульбанк с 1 июля 2021 года навсегда отменяет комиссии за валютный контроль для всех старых клиентов и новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Отмена комиссии стала возможной благодаря алгоритмизации процедуры валютного контроля. Проверка документов и обоснования трансакции сократилась в среднем до двух часов. Благодаря инновационным комплаенс-алгоритмам, встроенным в продукты и сервисы Модульбанка, проверка почти не требует участия человека», — говорится в релизе.

Действующим клиентам не нужно подавать заявку. С 1 июля комиссии не будет автоматически.



«Мы считаем, что банковские комиссии за такие услуги — это прошлый век. Эти процессы можно и нужно автоматизировать и оставлять за человеком только функцию итогового контроля», — говорит член правления Модульбанка Павел Семенов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

