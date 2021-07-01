БКС Банк ввел новый пакет услуг «Ультра».

Выпуск и обслуживание карты в рамках пакета бесплатные.

Стоимость обслуживания пакета «Ультра» равна 12 тыс. рублей в месяц. Плата не взимается первые два месяца, не считая месяца оформления, и при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте от 500 тыс. рублей, среднемесячный баланс от 30 млн рублей, зачисление заработной платы от 1 млн рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных бесплатное. В банкоматах или ПВН других кредитных организаций комиссия не взимается при сумме до 3 млн рублей, а при превышении она составит 1%, минимум 100 рублей, в банкоматах и 1,5%, минимум 200 рублей, в ПВН.

Пакет услуг предусматривает программу лояльности «БКС Бонус», в рамках которой за операции по карте начисляются бонусные баллы (1 бонус равен 1 рублю): 11% за покупки в любимой категории на выбор («Авто», «Спорт и красота», «Одежда и обувь», «Рестораны и развлечения», «Такси и каршеринг»), 5% — «Супермаркеты», 1% — за все остальные покупки по карте. Максимальное начисление — 50 тыс. бонусов в месяц.



«Предусмотрено начисление процентов на остаток средств по ставке до 4,3% годовых. Кроме того, карта является мультивалютной, что позволяет мгновенно переключать валюту карты в мобильном приложении», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Ася ШАЛИМОВА