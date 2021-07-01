Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредиторов и коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми — лишь при условии письменного согласия последних. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает ограничения для кредиторов и коллекторов при их общении с должниками, а также третьими лицами, в том числе их родственниками и знакомыми, ограждая последних от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, это можно назвать «презумпцией несогласия» третьих лиц.

При этом третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов — кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня. Реализация норм закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физлицами, не являющимися должниками.

Ранее законодательство допускало взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями и коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически третьи лица становились по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, отмечала Яровая.