Ожидается рост числа киберпреступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов, сообщил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимир Назаров. По его словам, повышение эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и ЦБ позволит не допустить проведения сомнительных банковских операций, а значит, лучше защитить деньги россиян.

Но даже самый пристальный контроль со стороны органов власти полностью не решит проблему, считает эксперт. Более 60% несанкционированных операций со счетами совершаются мошенниками с использованием методов социальной инженерии, то есть преступления совершаются руками жертв и более половины из них остаются нераскрытыми из-за невозможности установить личность подозреваемого, пояснил Назаров. Он отметил, что мошенники придумывают все больше «легенд», чтобы застать жертву врасплох и заставить поверить в происходящее.

Также некоторые схемы преступников выглядят абсолютно абсурдными, но все равно работают. «Например, в последнее время набирает популярность история, когда мошенники просят граждан буквально выбрасывать деньги в окно. Доверчивых россиян убеждают, что они участвуют в спецоперации и могут помочь сотрудникам внутренних дел поймать преступников. Для этого им нужно снять деньги в банкомате, прийти домой, запечатать свои кровные в пакет и выкинуть его на улицу. К сожалению, в эти небылицы действительно верят и жертвуют своими сбережениями», — рассказал Назаров.

Профилактика таких преступлений во многом связана с повышением цифровой и финансовой грамотности россиян, считает эксперт. В условиях, когда остаться без денег можно в два клика, государство должно подробно объяснять людям, как работают те или иные сервисы и финансовые инструменты, как ими безопасно пользоваться, заключил Назаров.