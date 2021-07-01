ЦБ установил официальные курсы валют на 2 июля.

Курс доллара повысился на 18,52 копейки, составив 72,9086 рубля (72,7234 рубля на 1 июля). Курс евро снизился на 10,05 копейки, до 86,4113 рубля (86,5118 рубля на 1 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,94 рубля (минус 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,54 рубля (минус 21 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,81—73,23 рубля за доллар и 86,25—86,74 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА