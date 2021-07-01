Без стабилизации цены квадратного метра и увеличения объема предложения повышение рыночных ставок по ипотеке может в перспективе привести к снижению спроса на жилье. Об этом заявил в четверг ТАСС замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

«Сегодня в моменте это (повышение рыночных ставок по ипотеке) никак не повлияет, но если мы не будем работать над увеличением предложения и оптимизацией затрат, которые приводят к увеличению цены квадратного метра, конечно, это приведет к сокращению спроса в каком-то моменте. Здесь очень важен и [рост] доходов населения», — сказал Стасишин.

Замглавы Минстроя объяснил, что увеличение рыночных ставок по ипотеке связано с повышением ключевой ставки до 5,5%.

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В то же время, по словам замминистра, сокращение спроса на жилье может привести к уменьшению скорости наполнения счетов эскроу и, соответственно, увеличению ставки по проектному финансированию для застройщиков. Однако эту ситуацию поможет нивелировать программа по субсидированию низкомаржинальных проектов строительства жилья, отметил Стасишин.

«Наша комплексная задача сегодня — за счет увеличения предложения все-таки [оптимизировать] стоимость квадратного метра. Она [выросла] объективно, но в некоторых местах есть небольшие перекосы. Мы сейчас приведем в порядок, предложение [жилья] растет, баланс [спроса и предложения] есть», — добавил он.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 11 июня принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. По данным «ДОМ.РФ», за 19—25 июня средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки по 15 крупнейшим банкам повысились на 0,09 процентного пункта, на готовое жилье — на 0,07 п. п., на рефинансирование кредита — на 0,18 п. п.