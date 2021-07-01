Газпромбанк с 1 июля повысил процентные ставки по накопительным счетам.

Как сообщили в банке, увеличена, в частности, процентная ставка для новых клиентов по накопительному счету «Управляй процентом» — на 0,5 процентного пункта до 6,5% годовых. Она будет применяться в месяц открытия счета и следующий за ним для клиентов, не имевших в ГПБ договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней до момента оформления продукта «Управляй процентом». Максимальная сумма для начисления дохода по ставке 6,5% составляет 1,5 млн рублей, а к суммам свыше этой будет применяться базовая ставка в 4,5% годовых, следует из релиза.

С третьего месяца процентная ставка по накопительному счету «Управляй процентом» будет зависеть от суммы максимального дневного пополнения в период с 1-го по 10-е число предыдущего календарного месяца и может достигать 5,5% годовых применительно к сумме минимального остатка до 1,5 млн рублей. Начисление процентов производится ежемесячно на сумму минимального остатка на счете в течение предыдущего календарного месяца.

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кроме того, на 0,5 п. п., до 5% годовых, повышена процентная ставка по продукту «Накопительный счет» в российских рублях. Указанная ставка действует при минимальной сумме остатка на счете от 5 тыс. рублей в течение предшествующего календарного месяца. Ограничений по максимальной сумме нет. Доход начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка на счете в течение предшествующего календарного месяца.



Оба накопительных счета можно оформить дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут сразу открыть счет в приложении «Телекард 2.0». Новые клиенты для этого могут подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту», которую в удобное время бесплатно доставит представитель банка. После ее оформления клиенту станет доступно дистанционное банковское обслуживание, он также сможет пополнять накопительные счета в любое время через мобильное приложение «Телекард 2.0».