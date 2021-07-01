Московский Кредитный Банк (МКБ) с 1 июля 2021 года повысил процентную доходность по накопительному счету, сообщает пресс-служба кредитной организации.
При оплате картами банка на сумму от 20 тыс. рублей в месяц клиент сможет получить доходность 6,5% годовых на остаток по счету до 750 тыс. рублей. Минимальная ставка увеличена до 4,5% годовых.
Улучшенные условия по накопительному счету распространяются как на новых, так и на действующих клиентов банка.
«Минимальная сумма первоначального взноса отсутствует, как и лимиты на пополнение, а снятие денежных средств со счета можно совершить в любой момент без потери процентов», — уточнила начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.