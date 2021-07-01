Потенциал восстановительного роста российской экономики еще не исчерпан, заявила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. По ее словам, восстановление идет неравномерно.

«Понятно, что сдерживает восстановление нефтегазовый сектор в силу ограничений ОПЕК+, не до конца восстановились сектор услуг и сектор общественного питания. В целом можно говорить о том, что потенциал восстановительного роста, на наш взгляд, еще до конца не исчерпан», — сказала Крючкова, выступая на сессии по макроэкономике в рамках Международного финансового конгресса.

Она отметила, что меры поддержки населения и потребительского спроса, запущенные в прошлом кризисном году, механизмы поддержки МСБ наряду с благоприятной внешней конъюнктурой способствовали более быстрому восстановлению экономики РФ.

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в январе — мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении; в мае же рост экономики составил 10,9% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.