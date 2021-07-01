Акционеры «ДОМ.РФ» на годовом общем собрании по рекомендации наблюдательного совета решили направить 13,2 млрд рублей на выплату дивидендов в бюджет РФ по итогам 2020 финансового года. Таким образом, распределение составит 50% чистой прибыли по МСФО.



Кроме того, акционер «ДОМ.РФ» в лице Росимущества принял решение выплатить промежуточные дивиденды по итогам I квартала 2021 года в размере 0,9 млрд рублей в форме недвижимого имущества.

«2020 год оказался не только годом испытаний, но и годом возможностей. Строительная отрасль в сложных условиях смогла продемонстрировать весь свой потенциал. Мы увидели положительную динамику по всем основным направлениям деятельности «ДОМ.РФ»: существенно вырос объем кредитных линий застройщикам, портфель по ипотеке и рознице, увеличились объемы секьюритизации. Такой результат позволяет нам ставить на следующий год более амбициозные цели. А по итогам прошлого года «ДОМ.РФ» направит в бюджет более 13 миллиардов рублей в виде дивидендов», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«После выплаты дивидендов достаточность собственных средств «ДОМ.РФ» составит около 20% при установленном нормативе финансовой устойчивости в размере 11,5%. Это в целом обеспечивает достаточный запас капитала для выполнения планов и задач, которые стоят перед «ДОМ.РФ» до конца 2021 года», — добавил финансовый директор «ДОМ.РФ» Виктор Шлепов.

В общей сложности, уточнил он, c 2015 года «ДОМ.РФ» направил в федеральный бюджет в виде дивидендов 67 млрд рублей, а с учетом иного распределения прибыли в соответствии с решениями правительства РФ — 127 млрд рублей, или 133% от уставного капитала, сформированного государством при создании Единого института развития в жилищной сфере.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

