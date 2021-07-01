Выплаты вкладчикам Актив Банка, в отношении которого 25 июня 2021 года наступил страховой случай, осуществит СберБанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что ПАО СберБанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «Актив Банк» (г. Саранск), в отношении которого 25 июня 2021 года наступил страховой случай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство начнет выплату вкладчикам банка с 5 июля 2021 года. СберБанк будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Актив Банка в течение не менее одного года.

По оценкам агентства, 98% вкладчиков Актив Банка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. За выплатой возмещения вкладчики Актив Банка, которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 2 июля 2021 года на сайте агентства и 5 июля 2021 года — в «Российской газете».

ЦБ лишил лицензии Актив Банк Банк России с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив Банка (регистрационный номер 2529, г. Саранск), сообщает пресс-служба регулятора.

Анна КОМАРОВА