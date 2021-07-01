Долговая нагрузка на бюджеты регионов снизится благодаря масштабной реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам — правила ее проведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Решение касается кредитов, предоставленных в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года. Согласно документу, с 2021 по 2024 год регионам разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. При этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности.

Регионы, подавшие заявку на реструктуризацию, должны взять на себя ряд обязательств. Во-первых, им запрещается увеличивать долг по рыночным заимствованиям. Во-вторых, высвободившиеся средства должны быть направлены на финансирование объектов инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов.



В правительстве напоминают, что принятое постановление — часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности российских регионов. В прошлом году с этой целью был в два раза увеличен срок предоставления коротких казначейских кредитов, сдвинуты сроки погашения некоторых реструктурированных задолженностей. Кроме того, на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов в 2020 году было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на выполнение социальных обязательств перед гражданами, закупку лекарств, поддержку жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Ася ШАЛИМОВА