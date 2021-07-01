Развитие экономики страны будет оставаться в прямой зависимости от ситуации с коронавирусом еще один-два года, заявила на Международном финансовом конгрессе замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Коронавирус, безусловно, является структурным фактором (влияющим на развитие экономики. — Прим. ред.) и на краткосрочном, и на среднесрочном горизонте. На горизонте одного-двух лет мы продолжаем оставаться заложниками эпидемиологической ситуации», — сказала Крючкова.

По ее словам, «новые штаммы, темпы вакцинации и так далее определяют уровень открытости экономик региональных, необходимость введения тех или иных ограничений, и, конечно, это влияет и на структуру экономики, и на экономический рост».

Она добавила, что есть еще и более долгосрочные последствия структурных изменений — устойчивый тренд на дистанционную работу, всеобщую цифровизацию. «В какой степени после того, как все закончится или хотя бы стабилизируется, мир вернется в офлайн — от того, насколько мир вернется в офлайн, зависят, например, темпы развития сектора коммерческой недвижимости, развития транспортного сектора», — заключила Крючкова.