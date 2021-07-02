Борьба за звание лучшего инвестора в инвестиционном шоу «Это к деньгам» приближается к завершению, однако в плюсе пока только один из ведущих. Кто же?

Слушайте подкаст на

В новом эпизоде Влад пытается вернуть удачу с помощью своих вокальных данных, Лена читает «кровавые» стихи, а Таня садится на проклятое место. И все ведущие благодарят за помощь в выборе инвестиционных идей участников своих чатов. Особенно одного.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков комментирует новые ходы, рассказывает, как перестать проигрывать, и отвечает на вопросы слушателей.

Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.

Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте седьмой эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.

Елена ЯНКИНА