Акционеры ВТБ на годовом общем собрании по итогам 2020 года решили направить на выплату дивидендов 32,74 млрд рублей, говорится в сообщении.
«Распределение дивидендных выплат осуществлено в следующей пропорции: обыкновенные акции — 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа — 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа — 8,6 млрд рублей. Источником выплат будет являться как прибыль по итогам 2020 года, так и нераспределенная прибыль прошлых лет», — сказано в релизе.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15 июля 2021 года.
Выплата дивидендов будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение десяти рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
На собрании была утверждена новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета банка ВТБ, в соответствии с которой были рассчитаны суммы вознаграждений по итогам 2020 года.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+278.70%
|Купить
|
+199.14%
|Купить
|
+190.74%
|Купить
|
+154.75%
|Купить
|
+143.99%
|Купить
Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.
Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:
- Татьяна Бакальчук (в качестве независимого члена наблюдательного совета);
- Артур Варниг Маттиас;
- Дмитрий Григоренко;
- Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена наблюдательного совета);
- Андрей Костин;
- Исрафил Айдын оглы Маммадов (в качестве независимого члена наблюдательного совета);
- Алексей Моисеев;
- Михаил Моторин;
- Игорь Репин (в качестве независимого члена наблюдательного совета);
- Максим Решетников;
- Валерий Сидоренко.