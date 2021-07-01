Акционеры ВТБ на годовом общем собрании по итогам 2020 года решили направить на выплату дивидендов 32,74 млрд рублей, говорится в сообщении.

«Распределение дивидендных выплат осуществлено в следующей пропорции: обыкновенные акции — 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-го типа — 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-го типа — 8,6 млрд рублей. Источником выплат будет являться как прибыль по итогам 2020 года, так и нераспределенная прибыль прошлых лет», — сказано в релизе.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15 июля 2021 года.



Выплата дивидендов будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение десяти рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

На собрании была утверждена новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета банка ВТБ, в соответствии с которой были рассчитаны суммы вознаграждений по итогам 2020 года.

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Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими.

Собрание избрало следующий состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

Татьяна Бакальчук (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Артур Варниг Маттиас; Дмитрий Григоренко; Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Андрей Костин; Исрафил Айдын оглы Маммадов (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Алексей Моисеев; Михаил Моторин; Игорь Репин (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Максим Решетников; Валерий Сидоренко.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

