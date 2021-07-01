Минэкономразвития видит тренд на снижение инфляции в России и не ожидает сильных колебаний. В месячном выражении с 1 по 28 июня рост потребительских цен замедлился по сравнению с маем, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«С 1 по 28 июня сейчас 0,65% инфляция <...> Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что еще немного изменится, еще 30 число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение [инфляции]», — сказал он. Кроме того, если в мае индекс FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН) вырос на 4,8%, то в июне министерство видит разворот по основным группам товаров, в том числе по пшенице и растительному маслу, отметил Решетников.

Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает на дефляцию в августе. «Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем, что в июле это будут последние негативы, которые выйдут. Поэтому да, мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе», — сказал министр. По его словам, базу для дефляции в продовольствии в августе сформирует снижение цены на так называемый борщевой набор.

«Говоря о структуре инфляции, у нас есть три ярко выраженных фактора. Первое — это тот самый «борщевой набор», о котором вчера спрашивали президента, — картофель, морковь. У нас действительно очень высокие темпы роста к началу года и к уровню прошлого года. И, в общем, понятны причины: урожай прошлого года был на 12% ниже. Ясно, что весь этот дефицит пришелся на май — июнь, поэтому у нас опережающий темп роста. Из 0,65% [инфляции] четверть — это как раз «борщевой набор». Это формирует нам базу для дефляции в продовольственном секторе в августе», — сказал Решетников.

«Два других фактора, которые у нас в июне дали плюс, — Турция, туризм, у нас всплеск в услугах произошел, и как раз стройматериалы, которые вошли в индекс в последнюю неделю. И металл там у нас. Турция носит разовый характер. По металлам мы решение приняли, это окажет влияние на рынок. Что мы ждем, каких неприятностей от инфляции июля — это традиционная индексация тарифов, которая вступила в силу. Поэтому это увидим на ближайшей неделе. И рост цен на металл тоже, скорее всего, будет еще доходить до потребителя, ряд автоконцернов объявили, что будут индексироваться цены», — заключил министр.