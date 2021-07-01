Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на месяц, до 1 августа. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

«В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20)», — отмечают в ПФР.

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать программы для подготовки отчетности в соответствии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26).

С 1 января 2020 года в России действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату добровольный и осуществляется только с согласия работника. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном виде.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

