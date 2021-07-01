Первый цифровой проект, реализованный в рамках Евразийского экономического союза, — унифицированная система поиска «Работа без границ», 1 июля он запущен в эксплуатацию. Сервис позволит работодателям и соискателям получить доступ к национальным базам вакансий всех государств — членов Союза. При этом персональные данные граждан полностью защищены, так как не передаются через систему «Работа без границ», говорится в сообщении Минэкономразвития России.



«Надеюсь, что «Работа без границ» станет одним из инструментов восстановления нашего общего рынка труда от последствий пандемии коронавируса. По сути, это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы в сфере занятости граждан ЕАЭС», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Ожидается, что в течение года работы системы поиска ею воспользуются не менее полумиллиона человек. Совет Евразийской экономической комиссии будет на регулярной основе следить за функционированием и развитием «Работы без границ».

Цифровое измерение свободы движения рабочей силы в ЕАЭС будет расширяться и дальше. Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрено формирование целой экосистемы цифровых сервисов в сфере трудоустройства и занятости граждан государств — членов Союза, которая будет называться «Евразийская биржа труда».

«Важно, что проект на этом не останавливается. Уже начато обсуждение планов развития цифровой экосистемы и реализации таких сервисов, как информационная поддержка соискателей и работодателей, электронный трудовой договор, профориентационная диагностика, маркетплейс обучающих курсов и других сопутствующих услуг, внедрение мобильного приложения и другие сервисы», — прокомментировал министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

