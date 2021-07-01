Банк России начинает ежеквартальную публикацию данных о финансовых активах и обязательствах сектора «Домашние хозяйства». Публикация представляет данные о составе финансовых активов и обязательств населения в разрезе различных финансовых инструментов, сообщает пресс-служба регулятора.



«Новые данные позволят широкому кругу пользователей оценить финансовое богатство сектора домашних хозяйств, которое является одним из важных индикаторов благосостояния, в том числе дать представление об изменении предпочтений населения относительно выбора формы и динамики формирования сбережений», — говорится в сообщении.

Так, в I квартале 2021 года сектор «Домашние хозяйства» стал чистым заемщиком. Основным инструментом инвестирования денежных средств домашних хозяйств в отчетный период оставались наличная валюта и депозиты, удельный вес которых в структуре финансовых активов сектора «Домашние хозяйства» составляет 50% (или около 54 трлн рублей на 1 апреля 2021 года). Вместе с тем в течение квартала произошло снижение вложений в данный инструмент на 827,6 млрд рублей с продолжающимся размещением средств на счетах эскроу на 400 млрд для покупки недвижимости.



Еще одним популярным инструментом инвестирования сектора «Домашние хозяйства» регулятор называет акции и прочие формы участия в капитале, удельный вес которых в структуре финансовых активов составил 35,6% (или 37,5 трлн рублей). В I квартале 2021 года прирост по указанному инструменту составил 542,6 млрд рублей, в основном за счет покупки домашними хозяйствами котируемых акций нерезидентов и паев и акций инвестиционных фондов резидентов. В I квартале 2021 года заметно возрос объем заемных средств: кредиты и займы домашних хозяйств увеличились на 974,3 млрд рублей по сравнению с 669,2 млрд рублей в аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что публикация содержит основную часть информации по финансовым активам и обязательствам сектора «Домашние хозяйства» и будет дополняться по мере формирования информации по другим финансовым инструментам.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

