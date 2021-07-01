Банкиры с подмоченной репутацией, попавшие в черный список ЦБ, иногда возвращаются в финансовую сферу, но финорганизации сейчас более осторожно относятся к подбору персонала. Об этом рассказала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова в интервью «Интерфаксу», которое выложено на сайте регулятора.

Она позитивно оценила работу закона о деловой репутации. «Закон работает хорошо, и все, что было задумано, реализуется. Мы обещали рынку через два-три года вернуться с предложениями по его совершенствованию и, возможно, расширению на других участников рынка. Некоторые коррективы в эти планы внесла пандемия, но тем не менее мы по-прежнему планируем это сделать», — сказала Тяжельникова.

Среди положительных эффектов закона она отметила «его кросс-функциональность, когда лица с неудовлетворительной деловой репутацией, например, на банковском рынке попадают в «черную» базу и уже не могут участвовать в управлении другими финансовыми организациями».

Сокращение числа финансистов и собственников в черном списке по итогам 2020 года она связала «в первую очередь с тем, что из базы в силу требований закона в части срока нахождения в базе стали исключаться люди, попавшие туда в 2014—2016 годах — в период наиболее активной расчистки банковского рынка и высоких темпов отзыва лицензий». «По решению комиссии по реабилитации из базы также могут быть исключены отдельные лица. Ну и третий фактор — это общее снижение числа отзывов лицензий, и, соответственно, меньшее количество лиц туда попадает», — объяснила представитель ЦБ.

Тяжельникова уточнила, что на 30 июня в эту базу включены 7 302 человека.

Кто-то возвращается в финансовый сектор, у ЦБ нет права отказать в согласовании на назначение: если у лица закончился срок нахождения в базе, то оно с точки зрения закона вправе занимать должности в финансовых организациях или владеть крупными пакетами их акций (долей), отметила директор департамента Центробанка. Она утвердительно ответила на вопрос о том, смотрит ли регулятор более пристально за организациями, где работают такие люди. «Но мы видим, что и сами финансовые организации более осторожно относятся к подбору персонала», — добавила она.

По информации Тяжельниковой, банкиров, пожизненно лишившихся права на руководящие должности в банках и покупку крупных пакетов акций в кредитных организациях, — 44 человека. «Из них 42 попались повторно, а еще двое (оба — председатели правления кредитных организаций) были признаны судом виновными в преднамеренном банкротстве кредитных организаций, и приговор вступил в законную силу», — уточнила она.

Также она пояснила, в каком случае такие лица могут быть реабилитированы и исключены из списка: «Основной аргумент для «реабилитации» — что такие лица сообщали в Банк России информацию о негативной деятельности своей организации. Кроме того, если они не были причастны к возникновению проблем у финансовой организации. Например, это заместители главного бухгалтера, у них тоже разные сферы ответственности — кто-то занимается только начислением зарплаты, кто-то работает с налоговыми инспекциями. И если в этой части ничего нарушено не было, то, соответственно, комиссия удовлетворяет жалобу».

По словам Тяжельниковой, «много обращается руководителей филиалов страховых компаний. Если филиал не принимал участие в доведении компании до плохого состояния, то жалобы этих лиц удовлетворяются. Также положительное решение принимается, если человек временно исполнял обязанности в течение короткого срока и не допустил никаких нарушений. Если член совета директоров голосовал против решений, которые привели к отзыву лицензий впоследствии, он тоже может быть исключен из базы».

Реабилитированные главы финансовых организаций — не массовая практика, но такие случаи тоже бывают, отметила она: «Например, были реабилитированы два руководителя, являющиеся единоличными исполнительными органами в НКО, лицензии которых были отозваны в связи с недостижением к определенной дате минимального размера собственных средств, установленного законом «О банках и банковской деятельности». В одном случае нарушения, приведшие к отзыву лицензии НКО, были допущены уже после увольнения ЕИО с должности».

Среди причин удовлетворения жалоб — нарушения в финансовой организации до момента назначения лица на должность руководителя или нахождение его в этой должности очень короткий срок.

Также представитель Центробанка дала комментарии в связи с вступлением в силу с 1 июля закона, наделяющего регулятора полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон предусматривает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по критериям, прямо установленным законом, и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц. Также закон дает право Центробанку включать контролирующих лиц самостоятельно, в этом случае необходимо решение комитета банковского или финансового надзора Банка России.

По словам Тяжельниковой, в связи с вступлением в силу нового закона Центробанк «больших сюрпризов» не ожидает, «но время покажет».

«Банк России с 2009 года ведет работу по выявлению «реальных собственников» банков. Потому среди кредитных организаций, которые обязаны раскрывать информацию о своих реальных собственниках, отсутствуют те, про структуру собственности которых Банку России не было бы известно», — отметила представитель регулятора.

В ответ на соответствующий вопрос она также уточнила количество контролеров-нерезидентов у кредитных организаций, информация о которых раскрывается в рамках структуры собственности: на 30 июня 2021 года оно составляет 74.

В числе прочего Тяжельникова указала, что закон о контролирующих лицах направлен в том числе на решение проблемы «теневых директоров».



«В соответствии с законом о контролирующих лицах как финансовые организации, так и Банк России при определении таких лиц должны руководствоваться признаками, указанными в законе «О несостоятельности (банкротстве)». Так, контролирующим может быть признано лицо, которое имеет (либо имело не более чем три года назад) право давать обязательные для исполнения финансовой организацией указания или возможность иным образом определять ее действия, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Ранее законодательство позволяло использовать указанные формулировки при определении контролирующих лиц только в отношении финансовой организации — должника, то есть уже при наступлении банкротства финансовой организации. В соответствии с новым законом это возможно в отношении действующей финансовой организации», — разъяснила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Ася ШАЛИМОВА