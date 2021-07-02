Рубль демонстрирует относительную стабильность к доллару и чуть более заметно укрепляется к евро через час после начала валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск доллар стоил 73,4 рубля, как и на закрытии предыдущих торгов. Минутой позже американская валюта ушла в минус на полкопейки. На 8:09 доллар терял уже 2 копейки и стоил 73,38 рубля.

Курс евро на 8:00 составлял около 86,93 рубля (минус примерно 10 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов — 73,31—73,46 рубля за доллар и 86,76—86,97 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Ася ШАЛИМОВА