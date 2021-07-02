Правительство готовится запустить цифровую систему поддержки малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна», пишет «Коммерсант» . Эксперимент запланирован на август и продлится до 2023 года, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономики.

Запуск цифровой платформы предусмотрен обновленным нацпроектом по развитию МСП. В правительстве указывали, что это позволит внедрить адресный и проактивный подход к поддержке бизнеса. При этом система планируется многоступенчатой: государство будет сопровождать МСП по мере роста, предлагая сервисы для развития, а воспользоваться мерами поддержки будет легче компаниям, которые уже получили ее на начальном этапе.

В рамках эксперимента правительство создаст информационно-аналитическую систему, которая сформирует «цифровой профиль» пользователя на основе официальных и коммерческих данных — для этого будет налажен обмен данными между участниками эксперимента. Кроме Минэкономразвития в нем участвуют Минцифры и ФНС, другие министерства и ЦБ могут присоединиться на добровольной основе, как и институты развития, банки, страховые и лизинговые компании, микрофинансовые организации и др. Им будут доступны данные об учредительных документах компаний, среднесписочной численности и банковских счетах, налоговых выплатах, сведения о получении господдержки. Цифровой профиль и должен обеспечить адресный подбор услуг и сервисов в зависимости от потребностей компаний.

После реформы институтов развития поддержка малого бизнеса сосредоточится в Корпорации МСП. По словам ее гендиректора Александра Исаевича, в первую очередь будут запущены сервисы для начала своего дела (подготовка документов для госрегистрации бизнеса), блок образовательных и акселерационных программ, законодательный дайджест, простым языком и схематично описывающий отраслевые изменения, а также отраслевая бизнес-аналитика, которая позволит предпринимателям точнее принимать управленческие решения. Постепенно количество сервисов и суперсервисов будет увеличиваться, к 2025 году их станет не меньше 27. Запуск правового эксперимента, который продлится до конца 2022-го, направлен на снижение нагрузки на бизнес, отметил он.

Правительство в новой конструкции сконцентрируется на донастройке регулирования: сервисный подход должен освободить правительство от решения частных проблем компаний в пользу настройки делового климата — для этого в правительстве выстраивают системную модель работы с экспертным сообществом по вопросам регулирования. Глава «Опоры России» Александр Калинин указывает, что цифровая платформа освободит организацию от вопросов, в которых она не должна быть модератором, например в случае проволочек с получением компаниями кредитов в банке.