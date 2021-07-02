ЦБ РФ увеличил долю золота и китайского юаня в своих активах в 2020 году, свидетельствуют данные «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» .

Напомним, Центробанк публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидируют активы в евро с долей 29,2% на 31 декабря 2020 года. Их доля снизилась за год (с 30,8% на 31 декабря 2019-го).

На втором место активы в золоте, их доля за рассматриваемый период увеличилась с 19,5% до 23,3%. Доля доллара, находящегося на третьей позиции, снизилась с 24,5% на конец 2019 года до 21,2% на конец 2020-го.

Позиции юаня в золотовалютных активах ЦБ РФ укрепились за год с 12,3% до 12,8%.

Доля британского фунта стерлингов за отчетный год снизилась с 6,5% до 6,3%, доля прочих валют выросла с 6,4% до 7,2%. В материале ЦБ уточняется, что к категории «прочие валюты» на 31 декабря 2020 года отнесены в том числе активы в японских иенах (3,9%), канадских долларах (2,5%) и австралийских долларах (0,8%). Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.

Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах ЦБ РФ не намерен полностью отказываться от доллара в резервах, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Структура активов по их географическому распределению выглядит на 31 декабря 2020 года следующим образом: золото в хранилище Банка России (23,3%, как указано выше), Китай (14,2%), Япония (12,7%), Германия (10,8%), Франция (10,2%), США (6,8%), межгосударственные организации (5%), Соединенное Королевство (4,4%), Австрия (2,3%); на прочие страны приходится 10,3%.

Среди валютных активов ЦБ наиболее высокую доходность фактических портфелей за 2020 год продемонстрировали активы в юанях: 2,26% годовых. Активы в канадских долларах показали доходность в 2,11%, в австралийских долларах — 1,35%, в фунтах стерлингов — 0,81%, в долларах США — 0,56%, в иене — минус 0,02%, в евро — минус 0,21%.

В целом за 2020 год активы Банка России в иностранных валютах и золоте выросли на 28,9 млрд долларов (до 588 млрд). Основными факторами увеличения стоимости активов стали рост цены золота и изменение курсов иностранных валют к доллару США. «Объем активов сократился в результате нетто-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которая совершалась Банком России в связи с проведением Федеральным казначейством операций в рамках бюджетного правила, уменьшения объемов открытых сделок прямого РЕПО Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату и оттока клиентских средств со счетов в Банке России… Другими факторами изменения объема активов являлись покупка золота у российских кредитных организаций и использование золота для производства монет из драгоценных металлов», — добавляют в ЦБ.



В числе прочего уточняется, что в 2020 году значительно увеличились объемы вложений в государственные и негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов. Объем средств, размещенных в депозиты у иностранных контрагентов и на корреспондентских ностро-счетах в иностранных банках-корреспондентах, за рассматриваемый период уменьшился.

Ася ШАЛИМОВА