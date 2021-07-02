Цены на автомобили с пробегом в первом полугодии поднялись на 8,8%, до 579 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты сайта «Дром». При этом дилеры, которые ориентируются на наиболее ликвидные предложения во вторичном сегменте, говорят об удорожании до 15%.

По данным компании, рост происходил плавно с начала года: так, во II квартале стоимость росла на 5% к первым трем месяцам года. При этом новые машины в первом полугодии дорожали примерно на том же уровне, прибавив в цене в среднем 7%. Если стоимость в первичном сегменте толкает вверх повышение издержек автопроизводителей, то б/у дорожают из-за недостатка предложения новых автомобилей. Кроме того, с начала года предложение на вторичном рынке легковых машин выросло на 12%, тогда как спрос — на 22%.

Дилеры по-разному оценивают динамику стоимости машин с пробегом: по оценкам «Автоспеццентра», за полгода они подорожали примерно на 15%. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль говорит о росте на 7%, до 634 тыс. рублей. По словам Мигаля, Kia Rio с пробегом в 100 тыс. км в январе стоила 650 тыс. рублей, а в июне с пробегом 150 тыс. км — 764 тыс. рублей. Ту же модель с пробегом в 85 тыс. км в январе можно было приобрести за 434 тыс. рублей, в июне — почти на 200 тыс. рублей дороже. К июню ассортимент автомобилей с пробегом стал незначительно расширяться, продолжает он, но по-прежнему нет такого разнообразия, как до пандемии.

Председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович отмечает, что покупателям прежде всего интересны автомобили в возрасте двух-трех лет с небольшим пробегом и одним владельцем, но количество таких предложений постепенно снижается. Кроме того, дефицит новых автомобилей приводит к сокращению количества сделок по trade-in, полагает он. Рост спроса на подержанные машины подтвердил и глава отдела продаж автомобилей с пробегом дивизиона «Внуково» ГК «Автоспеццентр» Алексей Зверев, согласившись, что особым спросом пользуются автомобили в состоянии, «приближенном к новому», в связи с дефицитом новых автомобилей на рынке.

Некоторые дилеры полагают, что из-за традиционно низкого для автопродаж летнего периода цены временно встанут. Замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Aвтоdom» Владислав Хайновский предположил, что осенью ценник вновь поползет вверх вплоть до конца года, а июнь — это традиционная пора отпусков, рынок замер. Аналитик автомобильного сайта «Дром» Даниил Бутов с ним согласен: цены пойдут вверх во втором полугодии, рост составит 5—10%.