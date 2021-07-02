Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный и отбывающий срок за получение взятки, будет преподавать заключенным основы экономики. Он рассказал, что продолжает работать в библиотеке и старается «помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными».

Кроме этого, Улюкаев признался, что начал читать лекции по экономике, сообщает RT. «С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы — с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в «большой мир», — цитирует СМИ бывшего министра.

Больше всего, по его словам, заключенным интересны темы про ипотеку, потребительское кредитование и малое предпринимательство, а также все, что связано с рынком труда и трудовым законодательством.

Алексея Улюкаева признали виновным в декабре 2017 года в получении взятки в размере 2 млн долларов и приговорили к восьми годам колонии.