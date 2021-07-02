Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, был инициирован правительством РФ, напоминает ТАСС.

Так, закон запрещает обусловливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг.



Кроме того, документ прекращает практику включения в договор потребительского кредита условия, согласно которому заемщик должен иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств или достаточную для погашения платежа сумму в том числе в тот день, который не является днем совершения очередного платежа.