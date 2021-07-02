Генеральная прокуратура займется мошенниками, размещающими в Интернете рекламу юридических услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, следует из сообщения на сайте ведомства.

«В последнее время участились случаи обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выдачи свидетельств СНИЛС», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для введения граждан в заблуждение на сайтах в Интернете и в других источниках информации размещаются недостоверные реклама и сведения от организаций, которые якобы оказывают юридические услуги в сфере пенсионного обеспечения. В договорах об оказании таких услуг есть нечеткие формулировки, а конкретные обязательства исполнителей не раскрываются, что призвано затруднить дальнейшее обжалование соглашений в судебном порядке и восстановление прав граждан.

Кроме того, отдельные организации распространяют вводящую граждан в заблуждение информацию об оказании услуг по оформлению документов для взыскания с обозначенных недобросовестных юридических компаний денежных средств (за значительное вознаграждение).

Для пресечения таких неправомерных действий прокурорами Красноярского края, Саратовской, Тульской областей и других субъектов Российской Федерации во взаимодействии с территориальными органами МВД России, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда Российской Федерации и другими уполномоченными органами реализован комплекс мер по выявлению подобных схем и привлечению их организаторов к установленной законом ответственности, отмечается в релизе. Так, в результате проделанной прокурорами работы по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов только следственными подразделениями ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено и расследуется 13 уголовных дел о мошеннических действиях при оказании подобных услуг.

Анна КОМАРОВА