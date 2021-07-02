Газпромбанк предложил клиентам возможность оплачивать товары и услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что к 1 июля был проведен первый подобный платеж.

«Мы уверены, что повсеместное внедрение этой технологии не только будет хорошо принято клиентами, но и в целом положительно повлияет на дальнейшее развитие платежных систем в России», — комментирует заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.



В банке напоминают, что он был в числе первых 12 участников СБП при ее введении в промышленную эксплуатацию в начале 2019 года. Система была разработана Банком России и НСПК, изначально она предлагала мгновенные переводы по номеру телефона без комиссии.



«Сегодня система пользуется высоким спросом у клиентов банка, и доля совершаемых в ней денежных переводов ежемесячно растет. Так, в 2021 году по сравнению с прошлым годом объем ежемесячных переводов через СБП вырос в 6,4 раза, а количество совершаемых клиентами операций — в 16 раз. По итогам мая 2021 года объем переводов через СБП составил почти 14 млрд рублей», — указывают в ГПБ.

Ася ШАЛИМОВА