Пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции в Москве должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. <...> Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны будут соблюдать режим самоизоляции», — сказала она на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, с сегодняшнего дня в рамках эксперимента в Москве будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции. Это дополнительный и быстрый тест, который позволяет за 15—30 минут получить результаты и предварительно диагностировать коронавирус.

Заммэра отметила, что такой тест будут делать не только больному ОРВИ, но и тем, кто живет с ним в одной квартире. Это дополнительное исследование, которое не заменяет обязательное ПЦР-тестирование. Диагноз ставится на основании именно ПЦР.



«Это позволит незамедлительно приступить к лечению и выдать все необходимые лекарства. Надеюсь, что эта мера позволит нам на более ранней стадии обеспечить эффективное лечение и снизить количество тяжелых случаев, а также быстрее прервать цепочку распространения», — добавила Ракова.