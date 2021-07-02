ЦБ установил официальные курсы валют на 3 июля.

Курс доллара повысился на 70,89 копейки, составив 73,6175 рубля (72,9086 рубля на 2 июля). Курс евро повысился на 66,35 копейки до 87,0748 рубля (86,4113 рубля на 2 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 21 копейку и составил 73,62 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,09 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,31—73,77 рубля за доллар и 86,76—87,2 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА