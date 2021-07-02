Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным страховым организациям создавать филиалы в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств — членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с установленными для российских страховщиков. Сейчас иностранные страховщики и перестраховщики присутствуют в России лишь в форме дочерних компаний или представительств.

Согласно закону, иностранные страховщики через свои филиалы смогут заниматься в РФ добровольными видами страхования, перестрахованием и ОСАГО. Иностранный страховщик для создания в России филиала будет обязан иметь активы на сумму не менее 5 млрд долларов и отвечать ряду других требований. Кроме того, филиал иностранной страховой компании должен пройти аккредитацию в Банке России и сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. В открытии филиала может быть отказано, если доля иностранцев на страховом рынке России превысит 50%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать с 2024-го. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация должна будет ежеквартально представлять в ЦБ выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита ее филиала установленным требованиям.