Таганский районный суд осудил на три с половиной года женщину, пытавшуюся похитить со счета ветерана Великой Отечественной войны 3,4 млн рублей, сообщается на сайте столичной прокуратуры. По информации РИА Новости, потерпевшим оказался родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.
Суд установил, что в марте 2021 года обвиняемая с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная о наличии на банковском счете 92-летнего ветерана ВОВ крупной денежной суммы, решили похитить деньги.
Так, с 26 по 30 марта 2021 года сообщники обвиняемой неоднократно звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали в необходимости проведения судебной экспертизы по имеющимся у потерпевшего 3,4 млн рублей. Введенный в заблуждение ветеран снял со своего банковского счета все деньги.
«Вечером 30 марта 2021 года обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера, расположенную на Котельнической набережной, и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, продемонстрировала поддельный документ об изъятии денежных средств, и потребовала их передачи в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.
Однако похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемую в квартире потерпевшего. С учетом позиции гособвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белянкину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как уточняется на сайте ведомства, женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).