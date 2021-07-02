Таганский районный суд осудил на три с половиной года женщину, пытавшуюся похитить со счета ветерана Великой Отечественной войны 3,4 млн рублей, сообщается на сайте столичной прокуратуры. По информации РИА Новости , потерпевшим оказался родственник Иосифа Сталина по фамилии Аллилуев.

Суд установил, что в марте 2021 года обвиняемая с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная о наличии на банковском счете 92-летнего ветерана ВОВ крупной денежной суммы, решили похитить деньги.



Так, с 26 по 30 марта 2021 года сообщники обвиняемой неоднократно звонили на мобильный номер ветерану и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали в необходимости проведения судебной экспертизы по имеющимся у потерпевшего 3,4 млн рублей. Введенный в заблуждение ветеран снял со своего банковского счета все деньги.

«Вечером 30 марта 2021 года обвиняемая прибыла в квартиру пенсионера, расположенную на Котельнической набережной, и, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, продемонстрировала поддельный документ об изъятии денежных средств, и потребовала их передачи в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Однако похитить деньги злоумышленники не смогли, поскольку ветеран вовремя обратился в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемую в квартире потерпевшего. С учетом позиции гособвинителя Таганской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белянкину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как уточняется на сайте ведомства, женщина осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Анна КОМАРОВА