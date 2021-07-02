Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, от компаний малого бизнеса, желающих получить статус резидента Арктической зоны, не будут требовать капвложений в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимости, при этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должно установить правительство России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что также отменяется чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации.

Таким образом, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах, что поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, отмечал глава Кабмина.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.