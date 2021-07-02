Сервисы портала госуслуг работают в штатном режиме после проблем, которые были связаны с большим трафиком. Об этом проинформировали в Минцифры России.

«Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений», — говорится в сообщении.



Ранее в пятницу СМИ сообщили о временной недоступности портала госуслуг. По информации РБК , портал «Госуслуги» ставил посетителей в очередь на вход с ожиданием в 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.

РБК и ТАСС приводили объяснение Минцифры о том, что портал может быть временно недоступен из-за работы по вводу новых сервисов. При этом в материале РБК отмечалось, что сбой произошел на фоне введения обязательной вакцинации в некоторых регионах России, для записи на которую можно воспользоваться порталом.

Ася ШАЛИМОВА