Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на его строительство. Такие правила закреплены постановлением правительства в рамках федерального закона, принятого в апреле 2021 года, сообщается на сайте Кабмина. Как уточняется, решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм.

По инициативе президента России государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, напоминают в правительстве. Сумма такой выплаты — до 450 тыс. рублей.

Раньше компенсацию можно было получить для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство. Теперь возможности использования этой выплаты расширяются.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В частности, получить компенсацию можно на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома. Также обновленные правила предусматривают компенсацию кредитов на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи. Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже фигурируют в постановлении.



«Таким образом, еще больше многодетных семей смогут получить компенсацию от государства и быстрее погасить ипотеку», — заключают в Кабмине.

Ася ШАЛИМОВА