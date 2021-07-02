ВЭБ создаст центр законодательных инициатив, задачей которого станет разработка передовых регуляторных практик и предоставление экспертизы, что поможет совершенствовать правовую базу для инвестиционной деятельности, сообщила пресс-служба госкорпорации. Возглавит работу центра эксперт в сфере корпоративного права и регулирования финансовых рынков Татьяна Медведева.

«В «ВЭБ.РФ» создается центр законодательных инициатив. Как ведущий институт развития мы участвуем в реализации важных инвестиционных проектов, взаимодействуем с коммерческими банками, промышленными и инфраструктурными компаниями, стартапами, малыми и средними предприятиями. Этот обширный партнерский опыт позволяет нам получать обратную связь от инвесторов, выявлять, какие регуляторные нормы благоприятствуют успешному ведению предпринимательской деятельности, а какие — наоборот», — сообщили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что создаваемая структура аккумулирует экспертизу по таким направлениям, как ESG-повестка, инструменты ГЧП, инфраструктурные и социальные инвестиции. Ключевой задачей центра станет разработка передовых регуляторных практик и предоставление экспертизы, которая поможет совершенствовать правовую базу для инвестиционной деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о координации ВЭБом деятельности институтов развития. Поправки были инициированы правительством для централизации управления институтами развития и повышения эффективности решения задач, поставленных перед ними государством. Так, госкорпорация будет, в частности, определять стратегию и основные направления деятельности институтов развития, поддерживать их финансами и гарантиями, формировать стандарты политики управления рисками и временно свободными средствами и так далее.