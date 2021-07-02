Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2021 года. Общий объем торгов на рынках торговой площадки вырос на 11,7% и составил 81,5 трлн рублей против 72,9 трлн рублей в июне прошлого года, говорится в сообщении Мосбиржи.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 23,9%; здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), срочный рынок (рост на 23,7%), денежный рынок (рост на 14,4%), валютный рынок (рост на 5,9%), рынок драгметаллов (рост в 7,6 раза).



Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,865 трлн рублей без учета однодневных облигаций (4,118 трлн рублей год назад). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 23,9%, до 2,279 трлн рублей (1,839 трлн рублей в июне 2020 года). Среднедневной объем торгов составил 103,6 млрд рублей (91,9 млрд рублей в июне 2020 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,586 трлн рублей (2,279 трлн рублей в июне 2020 года). Среднедневной объем торгов — 72,1 млрд рублей (114 млрд рублей в июне 2020 года).

В июне на фондовом рынке Московской биржи размещены 87 облигационных займов на общую сумму 1,017 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 229,4 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 23,7% и составил 11,4 трлн рублей (9,2 трлн рублей в июне 2020 года), или 147,1 млн контрактов (153,8 млн контрактов в июне 2020 года). Среднедневной объем торгов составил 517,7 млрд рублей (460,3 млрд рублей в июне 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами — 143,6 млн контрактов, опционными контрактами — 3,4 млн контрактов.



Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 737,5 млрд рублей (527,1 млрд рублей в июне 2020 года).

Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 33,7 раза и составил 264,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 5,9% и составил 26,5 трлн рублей (25,0 трлн рублей в июне 2020 года). На торги инструментами спот пришлось 7,6 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 18,9 трлн рублей.



Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,205 млрд рублей, или 16,6 млрд долларов США (1,252 трлн рублей, или 18,1 млрд долларов США, в июне 2020 года).

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 14,4%, до 39,1 трлн рублей (34,2 трлн рублей в июне 2020 года), среднедневной объем операций составил 1,777 трлн рублей (1,709 трлн рублей в июне 2020 года).



В общем объеме торгов денежного рынка объем операций РЕПО с центральным контрагентом вырос на 18,2% и составил 22,8 трлн рублей, объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия вырос на 5,7%, до 6,5 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 7,6 раза и составил 27,7 млрд рублей (3,7 млрд рублей в июне 2020 года), в том числе объем торгов золотом — 27,4 млрд рублей (6,4 т), серебром — 0,2 млрд рублей (3,7 т).



Екатерина САВЕЛЬЕВА

