Центробанк предлагает ввести субсидии на купоны по «зеленым» облигациям и субсидии на верификацию в качестве налоговых мер стимулирования развития инструментов «зеленого» финансирования. Об этом в пятницу на полях Международного финансового конгресса рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

«По нашему мнению, мы можем сосредоточиться здесь на налоговых мерах, потому что мы видели, как налоговые льготы на размещение облигаций оказали влияние на рост этого рынка. К сожалению, сейчас они уже не действуют. Но мы полагаем, что они могли бы как раз поддержать и зарождающийся рынок «зеленых» социальных инструментов. Безусловно, это субсидии и на купоны по облигациям, возможно, субсидии на верификацию, которая достаточно дорогостоящая», — сказала Курицына.

По ее словам, ЦБ уже направил свои предложения по стимулированию выпуска инструментов «зеленого» финансирования в Минэкономразвития. Обсудить их планируется на ближайшей межведомственной рабочей группе под руководством министра экономического развития. Курицына также сообщила, что Центробанк считает возможным «некоторым образом либерализовать условия выпуска «зеленых» облигаций, сделать их более простыми и доступными для эмитентов». По ее словам, эти поправки будут приняты до конца лета.

Эксперт также отметила значительную роль «зеленой» ипотеки в качестве инструмента «зеленого» финансирования. «Мы обратились к Министерству строительства с просьбой, с предложением создать рабочую группу, которая бы занялась определением стандартов «зеленого» строительства. Потому что невозможно говорить о «зеленой» ипотеке до тех пор, пока у нас нет достаточного объема регулирования того, что является «зеленым» строительством», — сказала Курицына.