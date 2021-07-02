Поэтапное возвращение к индексации пенсий работающим пенсионерам в России можно начать с инвалидов, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, который находится с рабочей поездкой в Ижевске.

«Единая Россия» — за восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам. Если обсуждать возможность поэтапного возвращения, конечно, с моей точки зрения, первый шаг — это восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам», — сказал он.

Исаев отметил, что возвращение индексации пенсий должно быть финансово обоснованным и не должно привести к уменьшению финансирования других сфер социальной поддержки. «Это должно быть финансово обоснованное, просчитанное решение, поэтому принимать его мы будем вместе с правительством», — сказал Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что Кабмин представил в срок «поливариантное видение» вопроса, окончательное решение будет принято позже.