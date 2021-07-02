Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для организаций обязанность представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность любым госорганам, кроме налоговой службы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Эта мера была инициирована правительством РФ в рамках завершения реализации концепции одного окна для представления бухгалтерской отчетности. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, «останется только один адрес для таких отчетов — Федеральная налоговая служба».

ФНС с января 2020 года ведет государственный информационный ресурс, в который включается годовая бухгалтерская отчетность организаций и аудиторские заключения о ней (в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту). Налоговая служба обеспечит свободный доступ всем заинтересованным лицам к информации, содержащейся в этом ресурсе, в том числе государственным органам. По словам Мишустина, такая система позволит исключить дублирование функций различных ведомств по получению и обработке отчетности, а также снизить административные расходы.

В соответствующую информационную базу не включается бухгалтерская отчетность организаций бюджетной сферы, Банка России, религиозных организаций и тех структур, отчетность которых содержит гостайну.