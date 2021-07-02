Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 13 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,2675 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,4 тыс. сделок на 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,14—73,81 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,8025 рубля, уменьшившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,5 тыс. сделок на 309,8 млн евро по курсам от 86,7 до 87,195 рубля за евро.

Валютный рынок устал за неделю и в пятницу стабилизируется, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Американская валюта зависла около 73,39 рубля и может двигаться в рамках 73—74 рублей. Евро стоит 86,94 рубля и способен колебаться в пределах 86—87 рублей. Доллар США на этой неделе результативно рос, чего с ним давно не случалось. Гринбек поднялся почти на 2%, евро подорожал на 0,9%», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

