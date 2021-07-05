Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Банк Уралсиб» до уровня «ВВВ (RU)», прогноз «стабильный».



Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга банка «Уралсиб» обусловлено улучшением оценки риск-профиля при сохранении достаточности капитала и сбалансированной позиции по фондированию и ликвидности. Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая.

Улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля банка, по мнению аналитиков агентства, определены хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

«Банк стабильно работает, показывая устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства», — отмечает председатель правления банка «Уралсиб» Алексей Сазонов.

Справка:

ПАО «Банк Уралсиб» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard & Poor'sи, «B2» Moody'sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 июня 2021 года насчитывает шесть филиалов, 260 точек продаж, 1 478 банкоматов, 472 платежных терминала.

Кроме собственной сети банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единого технологического решения для банков-партнеров.